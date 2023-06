Tchad : les parents conscients facilitent la société avec l'éducation de leurs enfants

Pendant que certains deviennent des parents, d'autres sont déjà expérimentés, et la chaîne poursuit son cours, faisant des anciens des grands-parents.



Une fierté de le devenir, mais des nombreuses négligences entraînent des enfants révoltés et antisociaux. La société tchadienne accueille de nombreux enfants, qui à défaut d'éducation, de conseils et de suivi, deviennent des dangers publics.



L'enfant qui grandit sans ses parents a des manquements dans son comportement, qui parfois le façonnent à devenir un antisocial. De nombreux cas de dangers sociaux sont, soit dus aux parents irresponsables, ou à de personnes qui manquent d'amour et d'éducation parentale.



Dans tous les cas, il y a un déficit d'émotion d’origine parentale, renseigne la psychologie sur la question. La naissance d'une personne est une occasion qui lui donne deux parents et quatre grands-parents, un calcul social au résultat automatique.



Être parent, c'est une responsabilité sociale ayant des obligations. Il est question de garantir un avenir à sa progéniture. C'est le contraire qui est à l'origine des nombreux soucis, et le Tchad n'en demeure pas épargné. Vivement que chaque parent tchadien prenne conscience de sa responsabilité, et agisse pendant qu'il est encore vivant.



Aussi souhaitable soit-il, que les autorités de Transition se soucient de la dérive des nombreux enfants tchadiens, dont le Tchad est encore leurs parents par défaut.