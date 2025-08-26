Tchad : les policiers révoqués invités à se présenter avec les pièces justificatives

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a publié un communiqué officiel à l’intention des fonctionnaires de police révoqués par le décret n°1528/PR/PM/MSPI/2025 du 25 juillet 2025.



Ce décret avait entraîné la révocation de 1 049 fonctionnaires de la Police nationale. Selon le communiqué, les agents concernés qui disposent de pièces justificatives particulières sont appelés à se présenter le jeudi 28 août 2025 à la Direction générale des ressources humaines, financières, du matériel et de la logistique du ministère.



Le ministère précise qu’un délai de dix jours leur est accordé pour se manifester, ajoutant que « le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration attache du prix à la teneur du présent communiqué ». Cette mesure vise à examiner les dossiers individuels des policiers concernés et à apporter, le cas échéant, des clarifications ou régularisations administratives.