Tchad : les politico-militaires réagissent au drame de Kouri Bougoudi

Les mouvements politico-militaires présents à Doha ont condamné ce 25 mai "l’attitude et le silence honteux" des autorités à la suite des affrontements meurtriers à Kouri Bougoudi dans la province du Tibesti.



La zone de Kouri Bougoudi à la lisière du Tchad et de la Libye, a été le théâtre de violents ces derniers jours d'affrontements meurtriers. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abderaman Koulamallah a confirmé les affrontements et a annoncé l'arrivée sur place d'une délégation conduite par le ministre en charge de la défense.



Pour les politico-militaires, jamais la situation n'a atteint un tel niveau d'horreur. "Parti d'une querelle banale, à l'origine entre un boutiquier et un fournisseur, la situation a dégénéré en une bataille rangée entre des coalitions tribales sous le regard imperturbable des forces gouvernementales", expliquent-ils.



Les politico-militaires appellent tous les protagonistes à écouter la voix de la raison pour un arrêt immédiat des violences et réprouvent les "manoeuvres en cours du régime pour profiter de cette situation regrettable afin de poursuivre d'autres objectifs inavouables".