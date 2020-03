Tchad : les recommandations de l'UJT face à la pandémie du COVID-19

Face à la pandémie du COVID-19 communément appelée Coronavirus, l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT) et l'ensemble des professionnels des médias soutiennent les mesures de prévention prises par les autorités du pays afin d'éviter la propagation de cette maladie dans notre pays qui est en manque des moyens et de cadre de prise en charge adéquats.



A cet effet, l'UJT demande à tous les professionnels des médias de faire preuve de plus de diligence dans le traitement de l'information, tout en évitant un vain sensationnel qui ne porte qu'à créer plus de psychose et de panique, selon un communiqué signé de son président Abbas Mahamoud Tahir.



Par la même ocassion, l'UJT demande aux autorités en charge de la santé de collaborer davantage avec les professionnels des médias dans la recherche de l'information liée à la santé publique en général, et au COVID-19 en particulier. C'est à cela seulement qu'ils puissent informer objectivement sur cette maladie et communiquer mieux sur la politique et les mesures prises par le gouvernement à cet effet.



Enfin, tout en les félicitant de l'abnégation dont ils font preue jusqu'alors à ne céder, ni à la psychose, ni à la limitation de leur déplacement suite aux mesures préventives prises, l'UJT invite les journalistes à plus de vigilance et à la protection. Car, en constante recherche de l'information, les journalistes font partie des cibles les plus exposées à cette pandémie.