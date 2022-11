Tchad : les sinistrés de Walia exposés à toutes les maladies

Chaque samedi, une équipe d’hygiène et d'assainissement fait le ménage sur le site, rassure Innocent ouassing.



Toutefois, avec le manque d’hygiène et d'assainissement ou encore les défécations à l’air, Dr. Tamber "craint que cette année, il se peut qu’on ait l’épidémie de choléra sur ce site". "Il faut que le gouvernement fasse quelque chose", plaide-t-il.



Dr. Tamber relève que « si on investit, on peut diagnostiquer même le choléra. Parce qu’il y a de patients qui viennent avec les cas de diarrhée. Sauf qu’on est limité dans la prise en charge par rapport au manque de produits et matériels », déplore-t-il.



Selon l’équipe du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, ce site accueille aujourd’hui plus de 15.000 sinistrés avec 3055 ménages.



Un aménagement du site avec des dispositions sanitaires s'avère prioritaire pour ne pas aggraver la situation des personnes vulnérables.