Tchad : les transporteurs mobilisés pour « Tchad connexion 2030 »

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a présidé le 10 septembre 2025, une rencontre d’échanges avec les syndicats du secteur du transport terrestre.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de gouvernance participative visant à instaurer un cadre de dialogue permanent entre le ministère et les acteurs du secteur, pour anticiper les difficultés, proposer des solutions concertées et améliorer durablement les conditions de transport sur le réseau routier national.



La sécurité routière a occupé une place centrale dans les discussions. La ministre a rappelé l’importance du respect des mesures en vigueur, notamment l’interdiction de circulation nocturne des véhicules interurbains entre 23 heures et 5 heures. Elle a également annoncé la mise en place, d’ici décembre 2025, de la Brigade Active de l’ONASER, qui veillera à l’application stricte du nouveau Code de la route sur tout le territoire.



Les représentants syndicaux ont, quant à eux, soulevé plusieurs préoccupations, auxquelles l’équipe technique du ministère a apporté des réponses jugées satisfaisantes. Par ailleurs, Mme la ministre a mis en exergue le rôle clé des syndicats dans la réussite du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », dont la table ronde de financement se tiendra en novembre prochain à Abou Dhabi.



Elle a invité les transporteurs à s’approprier les objectifs de ce plan structurant, qui place le secteur des transports au cœur de la transformation économique et sociale du pays, et à s’engager activement dans sa mise en œuvre. Enfin, la ministre a annoncé que l’agrément CEMAC sera bientôt délivré à une dizaine d’entreprises de transport tchadiennes, une avancée significative pour l’intégration sous-régionale et la compétitivité du secteur.