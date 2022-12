Tchad : les transporteurs rappelés à l'ordre face au stationnement anarchique à N'Djamena

La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mme Amina Kodjiana, a tenu une rencontre le 8 décembre, avec les syndicats des transporteurs urbains et interurbains.



« On a fait un constat amer par rapport au stationnement anarchique des autobus interurbains. Nous avons même effectué un déplacement à la gare de Ndjari, pour voir ce qui ne va pas et pourquoi ces autobus stationnent en dehors de la gare, en dehors de leur parc, là où ils veulent, comme ils le veulent », a indiqué Amina Kodjiana.



« Nous nous sommes rendus compte que cela crée des accidents et il s'en suit des pertes en vies humaines », selon la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.



Les syndicats des transporteurs reconnaissent des manquements et s'engagent à renforcer la sensibilisation pour instaurer l'ordre.