Tchad : libération de détenus graciés par le chef de l'État, dont d'ex-chefs rebelles

Une cérémonie de libération de 51 détenus graciés par le chef de l'État, a lieu ce lundi après-midi à la maison d'arrêt d'Amsinene, en présence du ministre de la Justice. D'ex-chefs rebelles retrouvent également la liberté.À l'occasion de l'élévation du Président de la République à la dignité de Maréchal du Tchad et de la commémoration du 60ème anniversaire de la fête de l'indépendance, Idriss Déby a accordé par décret du 10 août 2020 une grâce présidentielle à 538 condamnés Parmi les personnes graciées, le nom de l'ancien chef rebelle Baba Lade est mentionné. Il y a également Ahmat Yacoub Adam et Mahamat Hassan Boulmaye, deux ex-chefs rebelles.La grâce présidentielle ne concerne pas les terroristes de Boko Haram et les auteurs d'infractions contre l'environnement.Détails à suivre.