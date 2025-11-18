Tchad : loisirs des jeunes, qu’est-ce qui les attire le plus aujourd’hui ?

À une époque où la vie devient de plus en plus stressante, les jeunes se tournent vers des loisirs qui leur permettent de s’évader, de s’exprimer et de créer du lien social. Entre tendances numériques, activités sportives, rencontres entre amis et petits plaisirs du quotidien, leurs habitudes évoluent rapidement.



Tour d’horizon de ce qui les attire le plus aujourd’hui.



● Les réseaux sociaux, un espace de détente incontournable

Les jeunes consacrent une grande partie de leur temps libre aux réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat ne servent plus uniquement à communiquer : ils sont devenus des plateformes de créativité. « Quand je suis fatiguée des cours, je regarde des vidéos pour rire. Ça me fait oublier mes soucis », Nassima, 18 ans, lycéenne.

« Moi je crée du contenu, surtout les petites vidéos de danse. Ça m’aide à m’exprimer », Kylian, 18 ans. Les réseaux sociaux sont aussi une source d’inspiration : mode, recettes, défis, musique, humour… tout y passe.



● Le sport, toujours en tête des passe-temps

Le football domine largement, mais d’autres activités attirent de plus en plus : karaté, danse urbaine, basketball ou même marche sportive. Le sport permet aux jeunes de libérer leurs émotions, et de renforcer leurs liens d’amitié. « On se retrouve au terrain tous les soirs. Même si je suis fatigué, jouer me donne de l’énergie », Ismaël, 19 ans. Pour certains, c'est aussi un moyen d’éviter l’ennui ou les mauvaises fréquentations.



● Les moments entre amis : un besoin vital

Au-delà des activités, ce que les jeunes recherchent le plus, c’est la compagnie. Ils aiment se retrouver dans les quartiers, sur les ronds-points, dans les petites buvettes ou dans les jardins. Ils discutent, prennent des photos, écoutent de la musique, rient, partagent un thé ou un jus. « Avec mes amis, même juste s’asseoir et parler, ça me fait du bien. On oublie tout », Amina, 20 ans. Ces rassemblements simples jouent un rôle essentiel dans leur équilibre social.



● Les séries, la musique et les jeux vidéo

Le numérique influence fortement leurs loisirs. Les jeunes passent beaucoup de temps à regarder des séries africaines, des drames asiatiques, des films d’action ou des vidéos humoristiques. « Je peux passer deux heures à regarder des séries. C’est mon moment de détente », Valère, 18 ans. Les jeux vidéo, même sur smartphone, deviennent un loisir central, surtout les jeux de football, de course ou de combat.



● La créativité : une tendance en pleine montée

Peinture, couture, création de bijoux, cuisine, montage vidéo, photo… De plus en plus de jeunes se dirigent vers des activités artistiques et pratiques. « J’aime créer des bracelets. Au début, c’était juste pour m’occuper, maintenant je vends même un peu », Merveille 20 ans. Ces loisirs sont un moyen de s’exprimer, mais aussi parfois pour gagner quelques revenus.



Les loisirs des jeunes reflètent leurs attentes et leurs défis : besoin de détente, envie de liberté, recherche de connexion avec les autres et volonté de s’exprimer. Qu’ils soient numériques, sportifs, créatifs ou simplement sociaux, ces loisirs montrent une génération dynamique, inventive et en quête d’équilibre, face aux réalités du quotidien. Comprendre ce qui les attire, c’est mieux comprendre la jeunesse d’aujourd’hui et les moyens dont elle dispose pour s’épanouir.