TCHAD

Tchad : lutte contre Boko Haram, les chefs traditionnels mobilisés dans la province du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 9 Septembre 2025



Face aux défis sécuritaires persistants dans la province du Lac, le délégué général du gouvernement auprès de la province, le général Saleh Haggar Tidjani, a mandaté une mission spéciale regroupant une dizaine de chefs de cantons issus des zones durement touchées par les incursions de Boko Haram.

L’objectif est de sensibiliser les populations et renforcer la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Conduite par le chef de canton de Bol, Youssouf Mbodou Mbami, la délégation a d’abord eu un échange avec le commandant de la Force multinationale mixte.

Ce passage a permis d’harmoniser les approches et de renforcer la synergie entre l’armée et les leaders communautaires dans la lutte contre le terrorisme. Par la suite, la mission s’est rendue successivement à Foukoulom, Ngouboua Koura, Malmairi, Ngouboua et Kiskra, des localités durement éprouvées par les attaques.

Partout où ils sont passés, les chefs traditionnels ont délivré un message clair : seule une étroite collaboration entre l’administration, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations locales permettra d’éradiquer définitivement la menace Boko Haram.

Ils ont notamment mis en garde certains pêcheurs accusés de collaborer avec les terroristes en leur fournissant des informations ou des vivres. Ces pratiques, ont-ils rappelé, mettent en danger toute la communauté.

De son côté, le président du comité de vigilance du Lac, Abakar Adoum Mbodou Mbami, a lancé un appel pressant à la population. Il a exhorté chacun à dénoncer sans hésitation les complices et les infiltrés de Boko Haram, soulignant que la vigilance communautaire demeure l’une des armes les plus efficaces contre l’ennemi.

Partout où ils ont passé, les représentants des jeunes, des femmes se sont engagés à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour une paix durable dans la province du Lac. À travers cette mission, les autorités entendent raviver la conscience collective et renforcer la résilience des communautés face aux violences de Boko Haram.

La mobilisation des chefs traditionnels, figures respectées et écoutées, apparaît ainsi comme un maillon essentiel pour restaurer la paix et la sécurité dans la province du Lac.


