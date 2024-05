Tchad : malfrats et détenteurs d'armes de guerre qui opèrent à Haraze-mangueigne présentés à la presse

Face au phénomène de l'insécurité grandissante dans le département de Haraze-mangueigne, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a séjourné, du 18 au 22 mai 2024, dans la ville d'Haraze pour tenir une réunion urgente de sécurité avec les forces de défense et de sécurité de la zone.



Le déplacement du gouverneur dans le département d'Haraze-mangueigne intervient suite à l'assassinat de deux individus, survenu le vendredi 17 mai 2024.



Les deux victimes tuées brutalement par des malfrats sont des conducteurs de véhicules de transport. Après les avoir abattus, les malfrats ont pris la fuite vers une direction inconnue, laissant véhicules, bagages et passagers sur le lieu du drame. Ils n'ont rien emporté.



Pour sécuriser la zone et éviter d'autres actes de meurtres, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a fait le département vers Haraze-mangueigne, où il a échangé avec les éléments de sécurité installés dans la localité.



Au cours de la réunion de sécurité organisée en présence du préfet, Dillo Bergou, et du Com-OPS par intérim, le colonel Adoum Dagache Sogar, représentant le commandant de la zone de défense numéro 10, le gouverneur a demandé aux forces de défense et de sécurité, de bien coordonner leurs actions, en collaboration avec l'administration locale.



Des malfrats et détenteurs d'armes de guerre qui opèrent dans le département d'Haraze-mangueigne ont été présentés à la presse avec 5 armes à feu de tout calibre et des équipements militaires.



A cette occasion, Abdoulaye Ibrahim Siam se félicite des efforts déployés par les forces de défense et les encourage à faire plus pour la sécurité des biens et des personnes. Il les exhorte à être très vigilants pour maitriser tous les fauteurs de troubles.