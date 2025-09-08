Tchad : mines d’or artisanales, un eldorado pour les jeunes ou piège de misère ?

Au Tchad, les conditions de travail dans les mines artisanales sont souvent dangereuses. En effet, les travailleurs sont exposés à des risques graves, tels que des éboulements, la poussière, des températures extrêmes, la chaleur et l'humidité, ainsi que les exploitations.



A cela s’ajoute l'absence d'équipements de protection comme les gants et les masques, les rendant vulnérables à l'exposition aux produits chimiques et aux minéraux nocifs. Bien que cette activité génère des bénéfices économiques pour les communautés locales, en réduisant la pauvreté et en favorisant le développement économique, les travailleurs exercent dans des conditions précaires.



Selon le témoignage de certains, le travail est souvent très long et difficile, avec un seul repas par jour et un manque d'accès à de l'eau potable, ce qui peut entraîner des maladies. « J’ai dû abandonner car c’est de l’exploitation pure et simple », confie Taryanouba Alain, un ancien mineur. Un autre jeune sous couvert de l’anonymat a souligné que : « cette activité peut stimuler le développement économique local, en créant des activités et en générant des revenus pour les communautés, mais beaucoup de jeunes y laissent leur vie ».



« Les enfants également font partie des employés qui travaillent dans des conditions difficiles dans les mines, ce qui constitue une violation de leurs droits, plus particulièrement celui de l’éducation », a-t-il ajouté. En effet, beaucoup de sites miniers artisanaux ne sont ni planifiés, ni réglementés, ce qui augmente les risques d'insécurité, en particulier avec la profondeur des mines.



Selon les experts, les personnes vivant à proximité des mines peuvent bénéficier des activités de recherche et d'exploitation, mais les retombées économiques peuvent être concentrées et ne pas être toujours équitablement réparties.



Malgré le potentiel économique, de nombreuses études soulignent que les avantages pour la société, et les bénéfices économiques de ces activités, sont souvent faibles et inégalement répartis, notamment en défaveur des femmes, qui effectuent souvent des tâches les plus pénibles pour des salaires minables.



Malgré les réglementations, des violations des droits et des devoirs des travailleurs ont été constatées, soulignant un besoin d'application plus rigoureuse des lois du travail. Au-delà du comité suivi-évaluation mis en place par le gouvernement tchadien en 2024 pour améliorer la situation, il faut prévenir les abus et garantir le respect des lois du travail dans les entreprises de mines.



Des améliorations sont nécessaires pour garantir des conditions de travail sûres et équitables. Un accent particulier doit être mis sur des défis significatifs, tels que les contrats précaires, un recours important aux travailleurs saisonniers et le manque de respect des normes de sécurité.