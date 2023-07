Tchad : mise en place du concept 'Caisse de resilience' pour consolider la coexistence pacifique au Salamat

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le projet prévoit la mise en place de 90 Caisses de résilience à travers ses portes d'entrée constituées de 2 700 ménages dont 1890 hommes et 810 femmes. En vue de mieux organiser les activités pour la consolidation de la paix, les 90 caisses de résilience sont réparties équitablement entre l'élevage et l'agriculture.



Des missions de formation des partenaires d'exécution (Secteurs ANADER, Délégation de l'élevage et ONG) sont nécessaires en vue de mettre les jalons du démarrage de la mise en place de ces Caisses de Résilience. Le chef d’antenne FAO, Adoum Seïd Gamané, a souhaité la bienvenue aux participants venus pour suivre cette session.



Le chef de mission, Dr. Molengar Ngoundo, assistant technique agronome, s'est exprimé lors de cette occasion, se réjouissant de la formation bénéfique pour la province, dans le cadre du projet de Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs.



Il a exprimé toute sa gratitude au Fonds des nations unies pour la consolidation de la paix pour son appui renouvelé au gouvernement dans la recherche de la consolidation des moyens d'existence pour la résilience et la paix des populations tchadiennes et celle du Salamat en particulier.



L'application de la formation pratique sur le concept « Caisse de résilience » se fera sur le terrain avec les béneficiaires vivant le long des couloirs de transhumance, qui seront identifiés. L'objectif de la formation est de renforcer les compétences et capacités sur cette nouvelle approche en vue de son appropriation dans la mise en euvre du projet.