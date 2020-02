Tchad : mission accomplie pour le gouverneur sortant du Sila, appelé à d'autres fonctions

Le 17 février 2020, il a été appelé à d'autres fonctions au terme du décret n° 82 signé par le chef de l'Etat. La passation de service avec son successeur N'Dimabeal Boyalnar Gaucher - arrivé la veille - a eu lieu ce mardi."J'ai l'honneur et le grand plaisir de me dessaisir de mes fonctions de gouverneur de Sila et de remettre officiellement les clés de la province à mon illustre et heureux successeur", a déclaré Kedallah Younous, adressant tous ses remerciements à la population et à ses collaborateurs civils et militaires.Créée en 2008, la province de Sila en est à son 9ème gouverneur.