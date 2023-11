Tchad : mobilisation et sensibilisation à Kelo sur le projet de nouvelle Constitution

Accueillant les membres, elle a communiqué que l'avant-projet de la constitution répond aux aspirations fédéralistes sans conduire à une division du pays. Zenaba Adoum Arabi a incité les militants du MPS de la Tandjilé à sensibiliser la population en faveur d'un vote affirmatif lors du référendum. Elle a souligné que voter "oui" reviendrait à choisir un Tchad plus décentralisé et renforcé, doté de meilleures perspectives d'avenir.



Profitant de cette rencontre, Zenaba Adoum Arabi a salué la politique de conciliation du Président de Transition et l'a encouragé à persévérer dans cette voie pour faciliter le retour des Tchadiens insatisfaits.