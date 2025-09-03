Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nominations à l’Université du Sahara de Faya


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2025



Tchad : nominations à l’Université du Sahara de Faya
Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, par décret N°2111/PR/PM/MESRSFP/2025 du 03 septembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'université du Sahara de Faya :
● Président : Prof. Abdallah Dadi Mahamat, poste vacant.
● Vice-Président chargé des Enseignements : Prof. Abakar Ali Bezei, poste vacant.
● Vice-Président chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales : Prof. Djimi Younous Wakkaye, poste vacant.
● Secrétaire général : Dr. Hassan Barkai Maïde, poste vacant.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : les artisans saluent l’attribution d’un terrain pour la construction d’un marché à Ati

Tchad : les artisans saluent l’attribution d’un terrain pour la construction d’un marché à Ati

Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎ Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎ 02/09/2025

Populaires

Africa's Business Heroes : les 20 meilleurs entrepreneurs se qualifient pour les demi-finales à Dakar

02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter