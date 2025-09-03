Tchad : nominations à l’Université du Sahara de Faya

Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, par décret N°2111/PR/PM/MESRSFP/2025 du 03 septembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'université du Sahara de Faya :

● Président : Prof. Abdallah Dadi Mahamat, poste vacant.

● Vice-Président chargé des Enseignements : Prof. Abakar Ali Bezei, poste vacant.

● Vice-Président chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales : Prof. Djimi Younous Wakkaye, poste vacant.

● Secrétaire général : Dr. Hassan Barkai Maïde, poste vacant.