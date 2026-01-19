Tchad : nominations au Secrétariat général du Gouvernement

INSPECTION GENERALE :
Inspecteur général : Monsieur ADOUM MAHAMAT YOUSSOUF, maintenu;
Inspecteur technique chargée de l'Administration et des Finances : Monsieur FABA POFINET, maintenu ;
Inspectrice technique chargée du Parc automobile et des bâtiments administratifs : Madame FATIME DOUNGOUSS, en remplacement de Mme ABIR ADAM HAMADENE, appelée à d'autres fonctions ;
Inspectrice technique chargée de la carrière des agents, du renforcement des capacités et de la promotion du bilinguisme dans l'Administration : Madame FATMA ATAMAR AHMAT, maintenue ;
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES SYSTEMES D’INFORMATIONS
Directrice adjointe : Mme PANWAISSI IRENE, maintenue ;
DIRECTION GENERALE
Directeur Général : Monsieur MAHAMAT CHAHATA LOUKOUMI, maintenu ;
Directeur Général adjoint : Monsieur GAPILI PADEU ROGER en remplacement de M. ASBAKREO FITTOUIN, appelé à d'autres fonctions ;
DES DIRECTIONS TECHNIQUES RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE
Direction des Ressources Humaines et du matériel
Directeur : Monsieur MAHAMAT HISSEIN MOUSTAPHA, maintenu ;
Directeur adjoint : Monsieur GOMBA ANDRE, maintenu ;
Direction des Bâtiments administratifs
Directeur : Monsieur GUIHINI SOUGUI SALEH, en remplacement de M. MAHAMAT IDRISS MISS, appelé à d'autres fonctions ;
Directrice adjointe : Mme ABIR ADAM HAMADENE, en remplacement de M. GUIHINI SOUGUI SALEH, appelé à d'autres fonctions ;
Direction du Parc automobile administratif
Directeur : Monsieur HAMADOU SALEH, maintenu ;
Directeur adjoint: Monsieur NGARDJI NDOMDJINGAR, maintenu ;
Direction du Contrôle et de l'Enregistrement
Directeur : Monsieur ALHADJI TAHIR ABDELAZIZ, maintenu ;
Directeur adjoint : Monsieur YAHYA MOURRA ADAM, maintenu ;
Direction du Journal officiel
Directeur : Monsieur BANANE INNOCENT, maintenu ;
Directeur adjoint : TCHOUMBI LOUIS, maintenu ;
Direction des Archives et de la documentation
Directrice : Madame NADJILEM Née NODJIKAGIM RONAYE LYDIE, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur OUMAR MAHAMAT ITH, maintenu ;
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COOPÉRATION
Directeur Général : Monsieur FARADJALLAH AHMAT IBEDOU, maintenu ;
Directeur Général adjoint : Monsieur ISSA BARKAI KOGRI, maintenu ;
Direction des Affaires juridiques
Directeur : Monsieur AMINE BOLOKO, maintenu ;
Directeur adjoint : Monsieur DJERANE NADJIADEM GOLBE en remplacement de Mme MAIMOUNA DANDJA, appelée à d'autres fonctions ;
Direction de la Coopération
Directeur : Monsieur MAHAMAT IDRISS MISS, poste vacant ;
Directrice adjointe : Madame MARIAM DAOUD AL-HABBO, maintenue ;
DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA PROMOTION DU BILINGUISME DANS L'ADMINISTRATION
Directeur Général : Dr HASSABADAYIM ADOUM DJARAM, poste vacant ;
Directrice Générale adjointe : Madame TAMADOUR ALKHANSSA MOUHAMAD AHMAD, maintenue ;
Direction de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration
Directrice : Dr KHADIDJA ABBAYE ABAKAR, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur ABDELRAHIM DJEKI TEBINE, poste vacant ;
Direction des Études et de suivi-évaluation
Directrice : Madame BOUCHRA AHMAT ANNADIF, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur MOUKHTAR ASSOUYOUTI, maintenu ;
DIRECTION GENERALE DES SERVICES DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES ET DES RENFORMES
Directeur Général : Monsieur MADJI NDOUBA, maintenu ;
Directeur Général adjoint : Monsieur ABDERAHIM HASSAN HAGGAR, maintenu ;
Direction de la Planification et du renforcement des capacités nationales
Directrice : Madame VANGSASSOU SYLVIE, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur DAWE BAIDANDI, maintenu ;
Direction du Suivi des réformes
Directeur : Monsieur TOGOÏ YOSKO SOUGOU, maintenu ;
Directrice adjointe : Madame RAMADA MAHAMAT GABDOU, maintenue.
Inspecteur général : Monsieur ADOUM MAHAMAT YOUSSOUF, maintenu;
Inspecteur technique chargée de l'Administration et des Finances : Monsieur FABA POFINET, maintenu ;
Inspectrice technique chargée du Parc automobile et des bâtiments administratifs : Madame FATIME DOUNGOUSS, en remplacement de Mme ABIR ADAM HAMADENE, appelée à d'autres fonctions ;
Inspectrice technique chargée de la carrière des agents, du renforcement des capacités et de la promotion du bilinguisme dans l'Administration : Madame FATMA ATAMAR AHMAT, maintenue ;
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES SYSTEMES D’INFORMATIONS
Directrice adjointe : Mme PANWAISSI IRENE, maintenue ;
DIRECTION GENERALE
Directeur Général : Monsieur MAHAMAT CHAHATA LOUKOUMI, maintenu ;
Directeur Général adjoint : Monsieur GAPILI PADEU ROGER en remplacement de M. ASBAKREO FITTOUIN, appelé à d'autres fonctions ;
DES DIRECTIONS TECHNIQUES RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE
Direction des Ressources Humaines et du matériel
Directeur : Monsieur MAHAMAT HISSEIN MOUSTAPHA, maintenu ;
Directeur adjoint : Monsieur GOMBA ANDRE, maintenu ;
Direction des Bâtiments administratifs
Directeur : Monsieur GUIHINI SOUGUI SALEH, en remplacement de M. MAHAMAT IDRISS MISS, appelé à d'autres fonctions ;
Directrice adjointe : Mme ABIR ADAM HAMADENE, en remplacement de M. GUIHINI SOUGUI SALEH, appelé à d'autres fonctions ;
Direction du Parc automobile administratif
Directeur : Monsieur HAMADOU SALEH, maintenu ;
Directeur adjoint: Monsieur NGARDJI NDOMDJINGAR, maintenu ;
Direction du Contrôle et de l'Enregistrement
Directeur : Monsieur ALHADJI TAHIR ABDELAZIZ, maintenu ;
Directeur adjoint : Monsieur YAHYA MOURRA ADAM, maintenu ;
Direction du Journal officiel
Directeur : Monsieur BANANE INNOCENT, maintenu ;
Directeur adjoint : TCHOUMBI LOUIS, maintenu ;
Direction des Archives et de la documentation
Directrice : Madame NADJILEM Née NODJIKAGIM RONAYE LYDIE, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur OUMAR MAHAMAT ITH, maintenu ;
DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COOPÉRATION
Directeur Général : Monsieur FARADJALLAH AHMAT IBEDOU, maintenu ;
Directeur Général adjoint : Monsieur ISSA BARKAI KOGRI, maintenu ;
Direction des Affaires juridiques
Directeur : Monsieur AMINE BOLOKO, maintenu ;
Directeur adjoint : Monsieur DJERANE NADJIADEM GOLBE en remplacement de Mme MAIMOUNA DANDJA, appelée à d'autres fonctions ;
Direction de la Coopération
Directeur : Monsieur MAHAMAT IDRISS MISS, poste vacant ;
Directrice adjointe : Madame MARIAM DAOUD AL-HABBO, maintenue ;
DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA PROMOTION DU BILINGUISME DANS L'ADMINISTRATION
Directeur Général : Dr HASSABADAYIM ADOUM DJARAM, poste vacant ;
Directrice Générale adjointe : Madame TAMADOUR ALKHANSSA MOUHAMAD AHMAD, maintenue ;
Direction de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration
Directrice : Dr KHADIDJA ABBAYE ABAKAR, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur ABDELRAHIM DJEKI TEBINE, poste vacant ;
Direction des Études et de suivi-évaluation
Directrice : Madame BOUCHRA AHMAT ANNADIF, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur MOUKHTAR ASSOUYOUTI, maintenu ;
DIRECTION GENERALE DES SERVICES DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES ET DES RENFORMES
Directeur Général : Monsieur MADJI NDOUBA, maintenu ;
Directeur Général adjoint : Monsieur ABDERAHIM HASSAN HAGGAR, maintenu ;
Direction de la Planification et du renforcement des capacités nationales
Directrice : Madame VANGSASSOU SYLVIE, maintenue ;
Directeur adjoint : Monsieur DAWE BAIDANDI, maintenu ;
Direction du Suivi des réformes
Directeur : Monsieur TOGOÏ YOSKO SOUGOU, maintenu ;
Directrice adjointe : Madame RAMADA MAHAMAT GABDOU, maintenue.