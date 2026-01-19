Tchad : nominations au Secrétariat général du Gouvernement

INSPECTION GENERALE :

Inspecteur général : Monsieur ADOUM MAHAMAT YOUSSOUF, maintenu;

Inspecteur technique chargée de l'Administration et des Finances : Monsieur FABA POFINET, maintenu ;

Inspectrice technique chargée du Parc automobile et des bâtiments administratifs : Madame FATIME DOUNGOUSS, en remplacement de Mme ABIR ADAM HAMADENE, appelée à d'autres fonctions ;

Inspectrice technique chargée de la carrière des agents, du renforcement des capacités et de la promotion du bilinguisme dans l'Administration : Madame FATMA ATAMAR AHMAT, maintenue ;



DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES SYSTEMES D’INFORMATIONS

Directrice adjointe : Mme PANWAISSI IRENE, maintenue ;



DIRECTION GENERALE

Directeur Général : Monsieur MAHAMAT CHAHATA LOUKOUMI, maintenu ;

Directeur Général adjoint : Monsieur GAPILI PADEU ROGER en remplacement de M. ASBAKREO FITTOUIN, appelé à d'autres fonctions ;



DES DIRECTIONS TECHNIQUES RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE

Direction des Ressources Humaines et du matériel

Directeur : Monsieur MAHAMAT HISSEIN MOUSTAPHA, maintenu ;

Directeur adjoint : Monsieur GOMBA ANDRE, maintenu ;

Direction des Bâtiments administratifs

Directeur : Monsieur GUIHINI SOUGUI SALEH, en remplacement de M. MAHAMAT IDRISS MISS, appelé à d'autres fonctions ;

Directrice adjointe : Mme ABIR ADAM HAMADENE, en remplacement de M. GUIHINI SOUGUI SALEH, appelé à d'autres fonctions ;

Direction du Parc automobile administratif

Directeur : Monsieur HAMADOU SALEH, maintenu ;

Directeur adjoint: Monsieur NGARDJI NDOMDJINGAR, maintenu ;

Direction du Contrôle et de l'Enregistrement

Directeur : Monsieur ALHADJI TAHIR ABDELAZIZ, maintenu ;

Directeur adjoint : Monsieur YAHYA MOURRA ADAM, maintenu ;

Direction du Journal officiel

Directeur : Monsieur BANANE INNOCENT, maintenu ;

Directeur adjoint : TCHOUMBI LOUIS, maintenu ;

Direction des Archives et de la documentation

Directrice : Madame NADJILEM Née NODJIKAGIM RONAYE LYDIE, maintenue ;

Directeur adjoint : Monsieur OUMAR MAHAMAT ITH, maintenu ;



DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COOPÉRATION

Directeur Général : Monsieur FARADJALLAH AHMAT IBEDOU, maintenu ;

Directeur Général adjoint : Monsieur ISSA BARKAI KOGRI, maintenu ;

Direction des Affaires juridiques

Directeur : Monsieur AMINE BOLOKO, maintenu ;

Directeur adjoint : Monsieur DJERANE NADJIADEM GOLBE en remplacement de Mme MAIMOUNA DANDJA, appelée à d'autres fonctions ;

Direction de la Coopération

Directeur : Monsieur MAHAMAT IDRISS MISS, poste vacant ;

Directrice adjointe : Madame MARIAM DAOUD AL-HABBO, maintenue ;



DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA PROMOTION DU BILINGUISME DANS L'ADMINISTRATION

Directeur Général : Dr HASSABADAYIM ADOUM DJARAM, poste vacant ;

Directrice Générale adjointe : Madame TAMADOUR ALKHANSSA MOUHAMAD AHMAD, maintenue ;

Direction de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration

Directrice : Dr KHADIDJA ABBAYE ABAKAR, maintenue ;

Directeur adjoint : Monsieur ABDELRAHIM DJEKI TEBINE, poste vacant ;

Direction des Études et de suivi-évaluation

Directrice : Madame BOUCHRA AHMAT ANNADIF, maintenue ;

Directeur adjoint : Monsieur MOUKHTAR ASSOUYOUTI, maintenu ;



DIRECTION GENERALE DES SERVICES DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES ET DES RENFORMES

Directeur Général : Monsieur MADJI NDOUBA, maintenu ;

Directeur Général adjoint : Monsieur ABDERAHIM HASSAN HAGGAR, maintenu ;

Direction de la Planification et du renforcement des capacités nationales

Directrice : Madame VANGSASSOU SYLVIE, maintenue ;

Directeur adjoint : Monsieur DAWE BAIDANDI, maintenu ;

Direction du Suivi des réformes

Directeur : Monsieur TOGOÏ YOSKO SOUGOU, maintenu ;

Directrice adjointe : Madame RAMADA MAHAMAT GABDOU, maintenue.