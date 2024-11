Tchad : nouvelles mesures de soutien pour les artistes annoncées par le ministère de la Culture

Le Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat a organisé une communication à la Bibliothèque Nationale pour informer la communauté nationale et les différentes corporations artistiques du Tchad des nouvelles mesures de soutien. Lors de cet événement, il a été annoncé que le Président de la République a mis à disposition un bus spécialement destiné au déplacement du Ballet National, de l’Orchestre National et des différents groupes d’artistes.



Le ministre Abakar Rozzi Teguil a également annoncé une réduction drastique des droits de douane, passant de 30% à 5%, applicable à partir du 1er janvier 2025. Cette mesure concerne une large gamme d’instruments de musique et d’équipements audio, incluant les pianos, les instruments à cordes, à vent, les percussions, les instruments à clavier, les microphones, les haut-parleurs, les casques et écouteurs, les amplificateurs électriques, les platines tourne-disques, ainsi que les appareils utilisant un support magnétique, optique ou semi-conducteur.



Cette initiative fiscale vise à alléger les charges financières pesant sur les artistes et musiciens, rendant les outils de leur art plus accessibles et abordables. Elle s’inscrit dans la vision stratégique du Président de la République, fervent défenseur du secteur des arts et de la culture, surtout en cette période cruciale pour soutenir activement les efforts des artistes.



Le Ministère en charge de la Culture s’engage à défendre les intérêts des artistes auprès du gouvernement, afin de garantir que leurs droits soient préservés et que leur rôle essentiel dans le tissu social et culturel de la nation soit pleinement soutenu. En collaborant étroitement avec les artistes, le ministère assure que leurs voix soient entendues et que les décisions prises reflètent leurs perspectives et aspirations.



Il est également à noter que ce véhicule sera disponible pour faciliter la participation des artistes à divers événements culturels à travers le pays, offrant ainsi une meilleure accessibilité et une présence accrue lors des manifestations culturelles d’envergure. Cet acte de soutien logistique démontre la volonté du Chef de l’État de placer la culture au cœur du développement social et national du Tchad.