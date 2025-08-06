Tchad : opération de collecte de livres en faveur du Lycée Alifa Zezerti

Les anciens élèves et cadres du Lycée Alifa Zezerti de Mao lancent une opération de collecte des livres.



Cette opération concerne tout citoyen de nationalité tchadienne ou d’une autre nationalité, soucieux de l’éducation des enfants, amoureux de la culture, du partage de connaissances, et de la réussite de la future génération.



Cette opération de collecte lancée par les anciens élèves et cadres du Lycée Alifa Zezert de Mao a pour objectif de recueillir 1000 livres pour reconstituer la bibliothèque.



A cet effet, les numéros d’appel sont les suivants : Brahim Mahamat Ali Djaddaï 65 48 88 16, Mouli Mahamat Moustapha +235 66 86 13 32. Pour ceux qui sont à l’extérieur du pays, Léo +24166953245 (Gabon), Moustpha Mahamat Abba +237 6 55 81 03 95 (Cameroun).