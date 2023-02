Tchad : opération de contrôle biométrique du personnel civil de l'État, les détails annoncés

Le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, président de la Commission de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État, a annoncé que du 24 février au 24 mai 2023, une opération de contrôle physique et biométrique aura lieu sur l'ensemble du territoire national.



Cette opération est en conformité avec l'arrêté N°0671/PT/PMT/MFPDS/2023 du 23 janvier 2023, portant création de la Commission de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État.



A cet effet, les fonctionnaires et contractuels de l'État doivent se munir de l’acte de recrutement, l’arrêté de titularisation, le dernier arrêté d'avancement, le certificat de prise de service, le certificat de présence effective de moins de trois mois et NNI ou copie d'acte de naissance.



Les fonctionnaires et contractuels de l'État recrutés après 2016 doivent faire authentifier leurs diplômes gratuitement avant le début des opérations. Ceux qui sont dans les provinces peuvent le faire à travers leurs syndicats, délégués provinciaux ou toutes autres voies appropriées.



Les équipes opérationnelles de contrôle seront accompagnées des équipes techniques de l'ANATS qui procèderont à la prise des empreintes digitales pour délivrer le NNI et la Carte nationale d'identité gratuitement.



La Commission de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État insiste sur le respect strict des termes du communiqué.