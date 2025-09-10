Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat

Ce mercredi 10 septembre 2025, le Sénat a procédé à l’ouverture officielle de sa deuxième session ordinaire au Palais des Arts et de la Culture. Cette cérémonie a été présidée par l'honorable Dr Haroun Kabadi, président du Sénat.



La cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat représentant le Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ali Koloutou Tchaimi, les membres du gouvernement et bien d'autres invités de marque.



La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramaou Mahamat Houtouin a été représenté par son adjoint Saleh Bourma. Cette rentrée parlementaire est l’occasion pour les sénateurs de reprendre les débats et d’examiner des textes majeurs qui contribueront à la consolidation des institutions et au développement du pays.