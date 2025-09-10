Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Septembre 2025



Tchad : ouverture de la 2ème session ordinaire 2025 du Sénat
Ce mercredi 10 septembre 2025, le Sénat a procédé à l’ouverture officielle de sa deuxième session ordinaire au Palais des Arts et de la Culture. Cette cérémonie a été présidée par l'honorable Dr Haroun Kabadi, président du Sénat.

La cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat représentant le Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ali Koloutou Tchaimi, les membres du gouvernement et bien d'autres invités de marque.

La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramaou Mahamat Houtouin a été représenté par son adjoint Saleh Bourma. Cette rentrée parlementaire est l’occasion pour les sénateurs de reprendre les débats et d’examiner des textes majeurs qui contribueront à la consolidation des institutions et au développement du pays.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/09/2025

Tchad : vers une digitalisation des services du ministère des Transports

Tchad : vers une digitalisation des services du ministère des Transports

Tchad : au Sila, réunion du comité de crise du choléra à Goz-Beïda Tchad : au Sila, réunion du comité de crise du choléra à Goz-Beïda 09/09/2025

Populaires

RCA : don de la Fondation SAEMAUL à la République centrafricaine

09/09/2025

Tchad : cérémonie de présentation et de dédicace du livre de Zara Tchari

09/09/2025

​Tchad : la modification de l’article 77 de la Constitution soulève des inquiétudes

09/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter