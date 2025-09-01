Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 2 Septembre 2025



Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a présidé ce jour, 2 septembre 2025, à Moundou, la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire du comité provincial.

Cette session se déroule en parallèle avec la session budgétaire pour l'exercice 2025. Cette réunion a pour objectif de discuter des priorités de développement pour la province du Logone Occidental, et de valider le budget alloué aux différents projets.

Plusieurs points essentiels seront abordés lors de cette session, notamment la paix et la cohésion sociale, la résurgence des querelles mesquines et les divisions, la paix et la sécurité pour tous, le développement socio-économique inclusif et la bonne gouvernance et la participation citoyenne.

Le président du conseil provincial, Ali Boukar a souligné l'importance de ces échanges qui auront un impact significatif sur le développement local et l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a mis en avant l'importance de cette rencontre, soulignant que cette assise témoigne de l'application effective des textes réglementaires en vigueur. « Cela marque une étape significative dans la gestion de la chose publique, et je vous encourage à y participer activement ».

Au-delà des chiffres, le conseil provincial affirme que le véritable enjeu de cette session est de démontrer qu’il est prêt à relever les nombreux défis de la gouvernance locale. Il souhaite montrer en conséquence qu’il est capable de gérer les affaires publiques avec sagesse et clairvoyance, afin d'assurer le bien-être de tous les citoyens et de construire un avenir meilleur pour la province du Logone Occidental.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : rencontre d’échanges entre l’ONAPE & STAR OIL

Tchad : rencontre d’échanges entre l’ONAPE &amp; STAR OIL

Tchad : la rentrée administrative 2025–2026 lancée dans la province du Lac Tchad : la rentrée administrative 2025–2026 lancée dans la province du Lac 01/09/2025

Populaires

Tchad : le gouvernement appelle les évêques à reconsidérer leur boycott de l’atelier zonal sur le Code pastoral

01/09/2025

Tchad : les évêques du Sud boycottent l’atelier zonal sur la relecture du Code pastoral

01/09/2025

Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter