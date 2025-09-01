Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a présidé ce jour, 2 septembre 2025, à Moundou, la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire du comité provincial.



Cette session se déroule en parallèle avec la session budgétaire pour l'exercice 2025. Cette réunion a pour objectif de discuter des priorités de développement pour la province du Logone Occidental, et de valider le budget alloué aux différents projets.



Plusieurs points essentiels seront abordés lors de cette session, notamment la paix et la cohésion sociale, la résurgence des querelles mesquines et les divisions, la paix et la sécurité pour tous, le développement socio-économique inclusif et la bonne gouvernance et la participation citoyenne.



Le président du conseil provincial, Ali Boukar a souligné l'importance de ces échanges qui auront un impact significatif sur le développement local et l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub, a mis en avant l'importance de cette rencontre, soulignant que cette assise témoigne de l'application effective des textes réglementaires en vigueur. « Cela marque une étape significative dans la gestion de la chose publique, et je vous encourage à y participer activement ».



Au-delà des chiffres, le conseil provincial affirme que le véritable enjeu de cette session est de démontrer qu’il est prêt à relever les nombreux défis de la gouvernance locale. Il souhaite montrer en conséquence qu’il est capable de gérer les affaires publiques avec sagesse et clairvoyance, afin d'assurer le bien-être de tous les citoyens et de construire un avenir meilleur pour la province du Logone Occidental.