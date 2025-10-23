Tchad : ouverture de la session de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) à Moussoro

Ce 23 octobre 2025, la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) s'est réunie à la résidence du délégué général du gouvernement du Barh El Gazel à Moussoro, marquant ainsi une étape majeure après plusieurs années d'interruption.



La session a été présidée par Abdel Aziz Tchanglang Tokama, délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, entouré de hauts responsables provinciaux, dont le secrétaire général provincial, le représentant du conseil provincial, le président du tribunal des grandes instances, les maires des communes, le délégué provincial de l’aménagement du territoire, le commandant de la légion n°19, ainsi que les chefs traditionnels.



‎ ‎Dans son allocution, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a souligné l'importance historique de cette réunion, mettant en lumière la portée fondamentale du foncier qui dépasse la simple dimension humaine pour toucher aussi à la conquête de l'espace vital.



Il a rappelé que la CATSU, instituée par le décret 1347 du 17 novembre 2011, a pour mission de centraliser et de traiter toutes les demandes de terrains urbains à usage d’habitation ou industriel, de dresser la liste des attributaires et de veiller au respect de leurs obligations.



La commission doit également garantir le respect des procédures légales, ainsi que de la loi domaniale et foncière en vigueur. ‎ ‎Abdel Aziz Tchanglang Tokama a insisté sur le principe de décentralisation qui sous-tend cette activité, bénéfique pour l'ensemble de la population et la société civile.



Il a insisté sur l’importance de l’attribution légale des terrains pour permettre leur viabilisation et encourager des investissements sécurisés, évitant ainsi une prolifération des litiges fonciers devant les juridictions. Il a conclu en appelant à une collaboration renforcée entre les acteurs, pour agir en synergie, rappelant que les contentieux fonciers sont particulièrement nombreux dans la province, comparés à d'autres dossiers judiciaires.



Il a exhorté à un travail efficace du service cadastral et domanial pour distribuer des terres aux demandeurs, afin de bâtir villes, villages, cantons et ferriques répondant aux normes et offrant une image valorisante du Barh El Gazel.