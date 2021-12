Tchad : ouverture du 1er Salon international des investissements et porteurs des projets

A travers une initiative dénommée Chad Parteners, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Tchad (CGPME) a lancé ce 16 décembre, le premier salon international des investissements et porteurs des projets au Tchad.

C’était au Palais du 15 janvier à N’Djamena, en présence de plusieurs personnalités étrangères. Le président du comité d’organisation, Adoum Allamine souligne que cet événement est une initiative des jeunes tchadiens, soucieux de la situation économique de leur pays.



Ainsi, ils ont bien voulu, à travers Chad Parteners, soutenir le gouvernement de la transition dans sa politique visant à faire du Tchad, un pays stable économiquement. Le président du CGPME Tchad, Fadoul Khassim Soultan indique que ce qui est possible à Londres, le sera également à N’Djamena. « Le Tchad a des potentialités et des richesses inouïes, mais nous ne faisons pas partie des pays riches. C’est pourquoi, nous avons pensé à inviter tous les pays du monde, pour venir voir les richesses de notre pays », a-t-il déclaré.



Selon le directeur général de l'ANIE, Nassour Mahamat Delio, la fin de l’année 2021 marque une transition importante dans le programme de développement, au niveau national et à l’ANIE. Il affirme que l’organisation de ce salon, vient à point nommé, harmoniser les efforts nationaux dans la promotion des investissements. De plus, les institutions d’appui au secteur privé présentes à ce salon, doivent profiter de cette occasion pour converger leurs stratégies, en vue de rendre attractif et compétitif le climat des affaires, socle indispensable pour promouvoir les investissements.



« Dans le but de permettre aux porteurs des projets tchadiens et aux investisseurs étrangers, de tirer pleinement partie de nos dotations naturelles très abondantes dans les secteurs, nous prévoyons mettre à votre service, des outils indispensables comme le guide de l’investisseur, la cartographie des zones industrielles et les fiches sectorielles » a-t-il promis.



Le premier salon international des investissements et porteurs des projets au Tchad se tiendra du 16 au 19 décembre 2021.