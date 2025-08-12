Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille

L’Institut National de la Jeunesse et du Sport (INJS) a organisé, ce 12 août 2025, la cérémonie officielle de passation de service entre le directeur général sortant, Mbaïnaissem Teube Cyrille, et le directeur général entrant, Dr Youssouf Mahamat Youssouf, ainsi que les secrétaires généraux de l’institution.



Dans son allocution, la secrétaire générale de l’INJS, Mme Sola Ndilnodji, a rappelé l’importance pour les nouveaux responsables de s’approprier les décrets régissant l’institution. Elle les a encouragés à relever avec succès les défis liés à leurs nouvelles fonctions.



Le directeur sortant, Mbaïnaissem Teube Cyrille, a félicité son successeur et l’a exhorté à persévérer dans cette mission exigeante. Il a également exprimé sa gratitude envers l’ensemble du personnel pour le soutien reçu au cours de ses deux années de service.



Prenant la parole, le nouveau directeur général, Dr Youssouf Mahamat Youssouf, a exprimé son engagement à honorer la confiance placée en lui : « Je m’attellerai chaque jour à mériter cette charge et à consacrer tous mes efforts à sa réalisation. »



Conscient que la réussite de son mandat repose sur l’intelligence collective, il a affirmé : « Je fonde ma démarche sur l’écoute, la collégialité, la concertation et la mobilisation de toutes les énergies. C’est uniquement ensemble, avec une détermination commune, que nous atteindrons les objectifs fixés. »