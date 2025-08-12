Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 12 Août 2025



Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille
L’Institut National de la Jeunesse et du Sport (INJS) a organisé, ce 12 août 2025, la cérémonie officielle de passation de service entre le directeur général sortant, Mbaïnaissem Teube Cyrille, et le directeur général entrant, Dr Youssouf Mahamat Youssouf, ainsi que les secrétaires généraux de l’institution.

Dans son allocution, la secrétaire générale de l’INJS, Mme Sola Ndilnodji, a rappelé l’importance pour les nouveaux responsables de s’approprier les décrets régissant l’institution. Elle les a encouragés à relever avec succès les défis liés à leurs nouvelles fonctions.

Le directeur sortant, Mbaïnaissem Teube Cyrille, a félicité son successeur et l’a exhorté à persévérer dans cette mission exigeante. Il a également exprimé sa gratitude envers l’ensemble du personnel pour le soutien reçu au cours de ses deux années de service.

Prenant la parole, le nouveau directeur général, Dr Youssouf Mahamat Youssouf, a exprimé son engagement à honorer la confiance placée en lui : « Je m’attellerai chaque jour à mériter cette charge et à consacrer tous mes efforts à sa réalisation. »

Conscient que la réussite de son mandat repose sur l’intelligence collective, il a affirmé : « Je fonde ma démarche sur l’écoute, la collégialité, la concertation et la mobilisation de toutes les énergies. C’est uniquement ensemble, avec une détermination commune, que nous atteindrons les objectifs fixés. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? 12/08/2025

Populaires

Ghana - Sénégal : La BAD et Invest in Africa signent un accord de subvention de 850 000 $ pour stimuler les emplois verts inclusifs

11/08/2025

N’Djamena : le 9ᵉ arrondissement célèbre l’indépendance dans l’unité et la diversité

11/08/2025

11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter