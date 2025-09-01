Tchad : passation de service entre les délégués sortant et entrant de la Jeunesse et des Sports de la Tandjilé

Une cérémonie de passation de service entre les délégués sortant et entrant de la Jeunesse et des Sports de la Tandjilé, s’est déroulée ce matin dans la salle des réunions du gouvernorat.



C’est le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, qui a présidé ladite cérémonie Après deux ans et cinq mois à la tête de la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports de la Tandjilé, Teboubé Wasseret François cède son fauteuil à Mahamat Hamit Sabonne. Ceci au terme d’un décret numéro 1680 du 05 août 2025.



Le délégué sortant a présenté le bilan de ses actions, et a encouragé son successeur à redoubler d'efforts face aux immenses défis qui se présentent pour l'épanouissement de la jeunesse.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, a exhorté le nouveau délégué à se mettre immédiatement au travail, à respecter la hiérarchie et à appliquer strictement les lois et règlements en vigueur.



En arabe soutenu, le nouveau patron de la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports de la Tandjilé, Mahamat Hamit Sabonne, a quant à lui exprimé sa gratitude pour la confiance que les autorités du pays ont placée en lui. Il promet avec le concours de tout un chacun, se mettre résolument au travail.



Après la cérémonie protocolaire, les deux délégués et le secrétaire général de la province de la Tandjilé, et après la photo de famille, se sont retirés au bureau pour la signature du procès-verbal à huis-clos. Mahamat Hamit Sabonne, est le 12eme délégué provincial de la Jeunesse et des Sports de la Tandjilé depuis sa création en 2004.