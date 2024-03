Tchad : plaidoyer de Hisseine Adamou auprès de Hinda Deby après la fermeture du centre de formation en haute couture

Lettre Ouverte

A

La première Dame Hinda Deby Itno



Objet : Don de Matériel de votre centre de formation en haute couture fermé





Madame, acceptez mes salutations chaleureuses et recevez par la même occasion mes encouragements pour vos contributions multiformes dans l’amélioration des conditions des vies des tchadiens des couches vulnérables à travers votre fondation Grand-Cœur. Puissent Dieu vous combler des Hassanâtes en cette période de mois béni de Ramadan.



Madame,



Vous avez engagé un chantier de formation dans le domaine de la couture et de la haute couture avec à la clé un investissement matériel et immobilier pour permettre aux jeunes tchadiens d’apprendre les métiers de la mode avec l’aide des partenaires. Malheureusement depuis plus d’un an ce centre se trouve fermé et les apprenants n’ont pas réussi à terminer le cursus entamé.



Nous avons été témoins de vos œuvres à l’image du premier parc d’attraction pour enfant de Chagoua qui est fermé et par la suite les investissements détériorés par le temps et les intempéries.



Je viens par cette présente, demander votre bonne volonté de nous aider à récupérer les matériels que le temps et le manque d’entretien risquent également d’endommager afin de nous permettre d’agrandir nos installations et permettre aux apprenants de votre centre de pouvoir terminer leur formation.



Nous sommes situés au cœur de Moursal, ce qui pourra permettre à la majorité d’entre eux, de nous rejoindre sans avoir besoin des gros moyens pour le déplacement.



Madame, nous sommes un jeune centre qui dispose des compétences, mais nous avons besoin de votre coup de main pour perpétuer vos œuvres et offrir une chance à ces jeunes qui n’attendent que de cette formation pour s’offrir une chance dans la vie.



Dans l’attente de votre retour et l’espoir d’une suite favorable, nous savons compter sur votre diligence habituelle, et nous prions que ces actions puissent s’inscrire dans la balance de vos bonnes actions et apaiser le Marechal du Tchad de là où il est.



Hisseine Adamou Camara

Créateur-Styliste de Mode