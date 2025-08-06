Alwihda Info
TCHAD

Tchad : plus de 1200 diplômés de l'Ecole normale supérieure revendiquent leur intégration à la fonction publique


Alwihda Info | Par Katchibe Mapagne - 7 Août 2025



Tchad : plus de 1200 diplômés de l'Ecole normale supérieure revendiquent leur intégration à la fonction publique
Le Collectif des diplômés en mathématiques, physique et chimie, en instance d'intégration à la fonction publique, a exprimé leur mécontentement et revendique l’intégration à la fonction publique.

Ce jeudi 07 août 2025, au lycée Félix Eboué de N'Djamena, des diplômés sortis des différentes universités du Tchad et de l’extérieur, après plusieurs années de patience, de silence, réclament donc leur intégration à la fonction publique sans condition. « Chaque année, le gouvernement intègre des jeunes à la fonction publique, mais ils nous oublient, les spécialistes des disciplines scientifiques, à savoir les mathématiques, physique et chimie », alertent-ils. ‎

Selon eux, le faible taux de réussite au baccalauréat de l’année 2025, surtout dans le domaine des sciences, relève du manque des ressources humaines qualifiés. « Concernant les résultats du baccalauréat scientifique, tout le monde a pu constater que c'est catastrophique. Et sans mathématiciens, physiciens, chimistes, il est difficile, voire impossible d’obtenir des bons résultats au baccalauréat scientifique », ont rassuré ces jeunes désœuvrés au cours de leur rencontre.

Ils sont plus de 1 200 diplômés sans emploi abandonnés, depuis 2014, jusqu’à 2025. Fatigués d'attendre, ils appellent le gouvernement à prendre des mesures visant à les intégrer pour servir leur pays dans un bref délai. Ils lancent un ultime appel au gouvernement en ces termes : « Si rien n’est fait cette année, nous allons interrompre les activités de nos camarades qui font des vacations partout au Tchad. »

‎ D'après les remarques de ces jeunes, chaque année, le gouvernement intègre des diplômés d’autres domaines dans l’enseignement des disciplines scientifiques, sans avoir les qualifications requises. Cela est l'une des causes de la baisse de niveau, ainsi que du faible taux de réussite. Ils se disent formés pour l'enseignement, mais sont laissés de côté. Ce qui est inadmissible. Mahamat Oumar Litassou est leur porte-parole et chargé de communication.


