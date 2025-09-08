Alwihda Info
TCHAD

Tchad : police scientifique, un arsenal technologique pour doper la traque criminelle


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2025



Le directeur général de la Police nationale, le contrôleur général Tougoud Digo Maïdé, a conduit le lundi 8 septembre 2025 une visite de terrain à la Sous-direction de la Police scientifique et technique, implantée au quartier Paris-Congo, dans le 6ᵉ arrondissement de N’Djamena.

Cette inspection intervient à la veille de l’inauguration officielle du Centre de Recueil et d’Enregistrement de Données Policières (CREDOP) et du complexe rénové de la police technique, fruit d’un appui financier de l’Union européenne via le PRAJUST du 10ᵉ FED et mis en œuvre par INTERPOL.

Accompagné du directeur général de la Police scientifique et technique, Abdoulaye Senoussi Haggar, ainsi que de plusieurs hauts responsables de la sécurité intérieure, le patron de la Police nationale a passé en revue les nouvelles installations. Celles-ci abritent des équipements de dernière génération, conçus pour optimiser la collecte, l’analyse et la conservation des preuves.

Une avancée majeure qui permettra aux experts et techniciens d’affiner leurs investigations et de donner davantage de poids scientifique aux procédures judiciaires. Satisfait de la qualité des travaux, le contrôleur général Tougoud Digo Maïdé a martelé que « la police scientifique et technique constitue un maillon incontournable dans la chaîne de sécurité et de justice ».

Pour sa part, le directeur général de la Police scientifique, Abdoulaye Senoussi Haggar, a rendu hommage à l’appui structurel de l’Union européenne, saluant « un partenariat stratégique qui conforte la montée en puissance de la Police nationale tchadienne »

À travers ce projet, le Tchad consolide son intégration au SIPAO, rejoint en 2016 sous le sigle SIPT (Système d’Information Policière du Tchad). Avec cette infrastructure modernisée et un arsenal technologique inédit, la sous-direction de Paris-Congo se positionne désormais comme un pôle névralgique de la lutte contre la criminalité, contribuant ainsi à la consolidation de l’État de droit et à la crédibilité de la justice tchadienne.




