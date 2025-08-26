Tchad : pourquoi les hommes mariés passent-ils plus temps dehors qu'à la maison ?

De nos jours, la présence d'un père de famille à la maison devient rare, mais pour quelle raison un homme marié, notamment le chef de la maison passe trop de dehors ? Un tour dans certains foyers pour se rendre à l'évidence.



Bien que l'obligation professionnelle soit la seule raison qui permet aux hommes mariés d'avoir un emploi restreint pour leur maison, derrière ça se cache autre image. Selon Alladoum Serge, "les contraintes quotidiennes de la vie sont le plus souvent liées aux dépenses imprévues et aux bruits des enfants ", a-t-il évoqué.



Cependant, pour Aristide, père de 4 enfants, "c'est le manque de paix et de joie qui peuvent bien pousser un homme à chercher du bonheur après le travail, en dehors de sa famille ". Pour Habista Ahmat, "aujourd'hui, beaucoup d’hommes ont un carrefour après le travail. Personne ne sait à quelle heure son mari rentre. C'est difficile pour l'éducation des enfants, mais on fait avec ", déplore-t-elle.



Contrairement à Myriam, membre du comité de la Jeunesse Évangélique Africaine (JEA) qui souligne : "le mariage est une question de responsabilité, bien qu'il existe plusieurs raisons qui poussent un homme marié à passer plus de temps dehors que chez lui. La communication est le seul chemin pour résoudre cette pratique malsaine ", tout en conseillant aux jeunes femmes de chercher à attirer leurs maris plus à la maison. "Le dehors est dangereux", ajoute-t-elle.



Être père d'une famille est une question de responsabilité, aucune raison ne peut justifier de passer plus temps dehors qu'à la maison. Il faut établir une règle des horaires à effectuer dans les divertissements, après le travail et sa maison. Cet équilibre permet de mieux justifier son absence chez soi.