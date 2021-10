Tchad : préparatifs de la 3ème édition du forum AYA CHAD au Salamat

Une délégation de l'organisation non gouvernementale AYA CHAD, conduite par sa présidente, Mme Fatimé Souckar Terap, a été reçue à Am-Timan par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam le 19 octobre dernier. L'ONG AYA CHAD, est une structure qui intervient dans plusieurs secteurs entre autres : l'agriculture, l'élevage et l’environnement. L'objectif de la délégation est d'informer officiellement les autorités provinciales de la tenue de la troisième édition du forum des jeunes, prévue en novembre 2021 à Am-Timan.



En perspective, cette organisation non gouvernementale va organiser du 19 au 27 novembre 2021 à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, un Camp des jeunes appelé AYA BOOT CAMP. Cet événement va accueillir 500 jeunes de divers horizons, en provenance de 23 provinces du Tchad. Ils seront regroupés à Am-Timan, pour être formés sur plusieurs thèmes en lien avec l'agriculture, l'emploi, les techniques de montage des projets, surtout dans le domaine agrosylvopastoral.



La troisième édition voudrait remobiliser la nation tchadienne pour le développement durable, la cohésion, la concorde nationale pour la promotion du vivre ensemble. Très satisfaite et reconnaissante de l'accueil qui lui a été réservé par les autorités provinciales, la présidente d’AYA TCHAD, Mme Fatimé Souckar Terap, a officiellement informé le gouverneur du Salamat, de la tenue de cet important événement. Elle a fait appel aux autorités locales pour leur soutien administratif et sécuritaire pendant la tenue de la 3ème édition.

Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam s’est déclaré favorable pour la tenue de cet important et grand événement dont Am-Timan se prépare à accueillir le mois prochain. Pour lui, l'organisation de la 3ème édition dans la province du Salamat, grenier du Tchad, s’isncrit positivement avec les thématiques choisies.