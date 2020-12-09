ام التيمان حاضرة ولاية السلامات تستقبل مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسط حشد من مواطنيها .



وبمطار المدينة استقبل مشير تشاد حاكم الولاية يامباي مسيرة أبيل والقائد العسكري بالمنطقة العاشرة ، وعمدة البلدية ام التيمان .



وقد أعد لمشير تشاد استقبال عسكري وشعبي ، وبعد أن طاف بالطابور العسكري الذي خصص على شرف استقباله حيا مشير تشاد مستقبليه من المحاربين القدامى واعضاء الحكومة وبرلماني الولاية والسلطة الإدارية والتقليدية والسياسية



مشير تشاد حيا حشود المواطنين الذين خرجوا لملاقاته ، والذين جاءوا من المدن والقرى المختلفة ترحيبا بوصول مشير تشاد ولاية السلامات بشعارات سياسية ، جمعيات مدينة شبابية واتحادات نسائية وتجمعات قروية ، والطلاب بمختلف المدارس بأم التيمان الابتدائية الإعدادية والثانوية الذين خرجوا بلافتات وشعارات والهتافات تعبر عن سعادتهم بمجيء مشير تشاد ام التيمان.



وصول مشير تشاد فرصة للم شمل أبناء المنطقة وأعطاء دفعة قوية من أجل تنمية الولاية ، وسيلتقي مشير تشاد بأم التيمان مع بالمسئولين إداريين العسكريين الشيوخ التقليديين ورجال الدين والشباب والمرأة والسياسيين بغرض تقديم رسالة الوحدة الوطنية .