Tchad : prise de contact du nouveau délégué de l’Eduction nationale du Lac avec les chefs de service

Le nouveau délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a tenu ce matin une rencontre de prise de contact avec l’ensemble des chefs de services relevant de sa délégation.



Cette réunion, qui marque le début de sa collaboration avec les cadres de l’institution, s’est voulue à la fois cordiale et orientée vers l’action. Au cours des échanges, le délégué a insisté sur plusieurs points essentiels pour le bon fonctionnement du système éducatif dans la province.



Il a d’abord rappelé l’importance du respect scrupuleux des heures de travail, gage de sérieux et de discipline dans l’administration publique. Il a ensuite mis un accent particulier sur le respect de la hiérarchie, condition indispensable pour une gestion harmonieuse des affaires éducatives.



Le délégué provincial a également exhorté ses collaborateurs à observer en toutes circonstances, le secret professionnel, rappelant que la discrétion est un devoir pour préserver la crédibilité de l’institution et la confiance du public. Par ailleurs, il a invité les différents chefs de services à cultiver une collaboration franche et permanente, afin de travailler dans une dynamique collective susceptible de redorer l’image du système éducatif dans la province du Lac.



Enfin, en prélude à la rentrée scolaire imminente, Idriss Moussa Mahamat a appelé à une mobilisation générale pour relever les défis qui s’annoncent, notamment en matière d’organisation, de suivi et de mise en œuvre des directives ministérielles. À travers cette rencontre, le nouveau délégué a affiché sa volonté de fédérer toutes les énergies pour impulser une nouvelle dynamique au secteur éducatif dans la province du Lac.