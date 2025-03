Tchad : projet SODEFIKA, la Coopération suisse évalue les avancées dans le Moyen-Chari

La Coopération suisse, à travers son projet SODEFIKA (Soutien au Développement des Filières Karité, Arachide et Sésame), a organisé ce 11 mars 2025, une rencontre de bilan avec les acteurs locaux du secteur agricole.



L’atelier a rassemblé des agents de l’ANADER, des producteurs, des transformateurs, quelques chefs de canton et des commerçants venus des différents départements du Moyen-Chari.



L’objectif est de dresser un état des lieux des progrès réalisés, grâce au projet, échanger sur les défis rencontrés et explorer les perspectives d’amélioration. Le chef de projet SODEFIKA, Ouedraogo Modibo a apporté une analyse approfondie des résultats obtenus et des pistes d’amélioration. Dans son intervention, il a souligné l’importance de la durabilité des acquis et de l’implication des acteurs locaux pour assurer la pérennité du projet.



« Nous avons constaté une nette amélioration dans l’organisation des producteurs, mais il reste encore du travail à faire pour garantir un meilleur accès aux marchés internationaux. La qualité des produits doit être renforcée, et la certification pourrait être une piste intéressante pour valoriser les productions locales », a-t-il expliqué.



Le point focal du ministère de la Production et de l’Industrialisation agricole, Mbayré Wanda a insisté sur la nécessité d’un accompagnement technique continu, et sur l’importance de développer des partenariats avec des structures financières pour aider les producteurs à investir dans du matériel moderne. Le secrétaire général de la province a salué l’initiative de la Coopération suisse, et a souligné l’importance du projet SODEFIKA pour l’économie locale.



« Les filières karité, arachide et sésame constituent des leviers essentiels pour le développement de notre province. Grâce à ce projet, nous avons pu observer des avancées significatives en matière de production et de transformation », a-t-il déclaré.



À l’issue des échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées du projet, et ont formulé des recommandations pour sa continuité. Ils ont notamment plaidé pour une extension du projet à d’autres localités et un renforcement des formations techniques.



Il faut noter que cette rencontre de bilan a permis d’évaluer les impacts du projet SODEFIKA, et d’identifier les actions à renforcer pour assurer la pérennité du développement des filières karité, arachide et sésame. Avec l’engagement des acteurs locaux et le soutien de la Coopération suisse, l’avenir de ces filières s’annonce prometteur pour le Moyen-Chari.