TCHAD

Tchad : projet de Code pastoral, l’EEMET appelle à la tolérance et à la cohésion nationale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Septembre 2025



Dr Djimalngar Madjibaye. © Image : Le Visionnaire
L’Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad (EEMET) a publié, le 3 septembre 2025, une déclaration officielle visant à clarifier sa participation à l’atelier zonal de relecture du projet de Code pastoral, tenu du 1er au 2 septembre à Sarh.

Dans son communiqué, l’EEMET rejette les rumeurs laissant entendre qu’elle aurait reçu du gouvernement un exemplaire officiel du projet. Elle précise également que sa présence ne saurait être interprétée comme une approbation ou un compromis, mais comme un acte de responsabilité citoyenne et spirituelle en faveur de la paix et de la stabilité.

Paix, cohésion et vivre-ensemble au cœur du message
L’EEMET a insisté sur ses valeurs fondamentales : la cohésion sociale, le dialogue pacifique et le vivre-ensemble, essentiels dans un pays marqué par des tensions récurrentes entre éleveurs et agriculteurs.

L’organisation se positionne non pas comme un acteur partisan, mais comme un conseiller impartial, soucieux du bien commun. « Notre engagement ne peut être assimilé à de la faiblesse, mais à une fidélité à notre mission chrétienne : être des artisans de paix et de justice », souligne la déclaration.

Un appel au gouvernement et aux citoyens
L’EEMET recommande au gouvernement d’évaluer lucidement l’impact social et politique du projet de Code pastoral. Si ce dernier devait devenir une source de division ou de conflit, l’organisation préconise qu’il soit purement retiré.

Aux citoyens tchadiens, l’EEMET lance un appel à la tolérance, à la fraternité et au refus de toute tentative visant à opposer les communautés religieuses, qu’elles soient catholiques, protestantes ou musulmanes. Enfin, l’organisation réaffirme sa mission prophétique : accompagner les processus nationaux en tant que force de vigilance, mais toujours dans le respect des valeurs de paix et d’unité.


