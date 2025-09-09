Tchad : qualité des réseaux mobiles, l’ARCEP passe à l’action avec le 15ème audit national

Depuis plusieurs mois, les consommateurs tchadiens subissent une dégradation préoccupante de la qualité des services mobiles : appels qui n’aboutissent pas, internet lent, coupures incessantes… Malgré les rappels, les mises en demeure et les promesses d’investissements, les opérateurs restent sourds au cri de détresse des abonnés.



C’est pourquoi, fidèle à ses missions de contrôle et de protection des consommateurs, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) lance officiellement le 15ème Audit de la Qualité de Service (QoS). Cet audit, conduit par l'ARCEP accompagné par un cabinet international indépendant, s’étendra sur l’ensemble des 23 chefs-lieux des provinces du Tchad, ainsi que plusieurs localités qui sont tout au long des trajets.



Les objectifs de l’audit sont : vérifier le respect par les opérateurs des engagements inscrits dans leurs cahiers de charge ; évaluer la prise en compte des recommandations des audits précédents ; mesurer l’évolution réelle de la qualité de service offerte aux usagers. Cet audit n’est pas un simple exercice technique. C’est un signal fort adressé aux opérateurs : les engagements pris dans leurs cahiers de charges ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires.



L’ARCEP attend de cet audit qu’il permette de contraindre les opérateurs à améliorer la qualité de service, mais aussi de redonner confiance aux millions de consommateurs tchadiens qui méritent un réseau fiable et digne. L’audit débute cette semaine et se poursuivra jusqu’en octobre 2025.



Les résultats orienteront des décisions fermes, prises dans l’intérêt exclusif des usagers. Il faut rappeler que le dernier audit date de 2023.