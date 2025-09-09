Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : qualité des réseaux mobiles, l’ARCEP passe à l’action avec le 15ème audit national


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Septembre 2025



Tchad : qualité des réseaux mobiles, l’ARCEP passe à l’action avec le 15ème audit national
Depuis plusieurs mois, les consommateurs tchadiens subissent une dégradation préoccupante de la qualité des services mobiles : appels qui n’aboutissent pas, internet lent, coupures incessantes… Malgré les rappels, les mises en demeure et les promesses d’investissements, les opérateurs restent sourds au cri de détresse des abonnés.

C’est pourquoi, fidèle à ses missions de contrôle et de protection des consommateurs, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) lance officiellement le 15ème Audit de la Qualité de Service (QoS). Cet audit, conduit par l'ARCEP accompagné par un cabinet international indépendant, s’étendra sur l’ensemble des 23 chefs-lieux des provinces du Tchad, ainsi que plusieurs localités qui sont tout au long des trajets.

Les objectifs de l’audit sont : vérifier le respect par les opérateurs des engagements inscrits dans leurs cahiers de charge ; évaluer la prise en compte des recommandations des audits précédents ; mesurer l’évolution réelle de la qualité de service offerte aux usagers. Cet audit n’est pas un simple exercice technique. C’est un signal fort adressé aux opérateurs : les engagements pris dans leurs cahiers de charges ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires.

L’ARCEP attend de cet audit qu’il permette de contraindre les opérateurs à améliorer la qualité de service, mais aussi de redonner confiance aux millions de consommateurs tchadiens qui méritent un réseau fiable et digne. L’audit débute cette semaine et se poursuivra jusqu’en octobre 2025.

Les résultats orienteront des décisions fermes, prises dans l’intérêt exclusif des usagers. Il faut rappeler que le dernier audit date de 2023.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/09/2025

Tchad : à Sarh, l'ONG ZONAL lance le projet de gouvernance locale sur les droits de l’enfant

Tchad : à Sarh, l'ONG ZONAL lance le projet de gouvernance locale sur les droits de l’enfant

Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation Tchad : au Mandoul, restitution du séminaire national sur la décentralisation 09/09/2025

Populaires

RCA : don de la Fondation SAEMAUL à la République centrafricaine

09/09/2025

​Tchad : la modification de l’article 77 de la Constitution soulève des inquiétudes

09/09/2025

Réorganisation : Le Tchad rappelle plus de 30 diplomates en poste à l'étranger

09/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter