Tchad : quand la débauche gagne du terrain chez les adolescentes

A environ 400 mètres des établissements La Morelle, une dizaine de jeunes filles rasent les murs sud du stade du 10 octobre. D.I., corpulence imposante n'a pourtant que 16 ans. Contrairement aux autres filles de joie hostiles aux questions, D.I. répond volontiers pour partager l'amertume qui la déchire. "Je vis avec mon petit frère et ma mère à Habbena. Toutes les fois que son mec arrive, elle me demande de chercher où passer la nuit. Je passe alors la nuit chez une amie, qui m'a dit un jour qu'elle ne pourrait plus continuer à m’accueillir. C'est elle qui m'a amenée ici", raconte-t-elle, la voix sanglotante. L'hôte de D.I. simultanément prostituée et proxénète, héberge trois autres jeunes filles. Lesquelles lui payent quelques sommes pour accéder à la chambre chaque matin. "Quelquefois, elle nous donne des tenues spéciales de soirées", renseigne D. Peau noire d'ébène, L.A. a une réalité complètement différente de celle de D.I. "La jolie fille gâtée", comme unanimement appelée dans son quartier, L.A. a des parents bien nantis. Seule fille d'une fratrie de 7 enfants, L.A. est "fille à papa". Pendant les week-ends, les emplettes, c'est toujours L.A. qui accompagne le géniteur. A seulement 14 ans, elle possède un téléphone Android.