Tchad : "quand on exige d'avoir de l'énergie, il faut payer"

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua est catégorique, "quand on exige d'avoir de l'énergie, il faut payer". Il a appelé ce samedi les abonnés de la SNE à être exemplaires et a déploré l'incivisme des tchadiens.





"L'incivisme de nos consommateurs a amené la SNE à être dans l'incapacité d'honorer ses engagements, ce qui fait que les producteurs indépendants sortent du réseau. C'est une occasion pour moi de demander aux concitoyens qu'on soit tous exemplaires, qu'on soit de bons élèves. Autant on exige d'avoir l'énergie, autant il faut qu'on paye", a souligné Mahamat Hamid Koua.



3,5 milliards FCFA débloqués



Le Gouvernement a débloqué 3,5 milliards de Francs CFA pour renforcer la production électrique et atténuer les délestages.



"Nous sommes très conscients, ce qui a poussé le Gouvernement à mettre plus de 3,5 milliards Francs CFA par les temps qui courent. Vous comprenez ce que ça fait 3,5 milliards Francs CFA pour le Tchad d'aujourd'hui, si ce n'est pas une nécessité de première importance. Le chef de l'Etat s'est impliqué personnellement pour que cette question soit résolue. C'est déjà une bonne chose", a expliqué le ministre.



D'après lui, "il faut aussi prendre le mal en patience. Il fait cette année exceptionnellement chaud. Les machines arrivent à tenir difficilement. Les équipements installés, il faut les entretenir pour éviter encore des pannes graves. Il faut quand même penser à ces machines, c'est ce que fait la STE."



Des producteurs privés à la rescousse



Le producteur privé Aggreko qui dispose d'une centrale électrique mobile à Djarmaya, va relancer la production de 20 Mégawatts d'électricité pour la vendre à la SNE. Selon le ministre, "ce sont des partenaires qui produisent de l'énergie et qui vendent à la SNE. Aujourd'hui ça fait au moins trois ans que ce partenaire est en arrêt et nous avons visité ce partenaire aujourd'hui parce que le Gouvernement a mis tous les moyens."



