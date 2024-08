TCHAD Tchad : réception de médicaments et matériels médicaux par le ministère de la Santé grâce à l'OMS

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 8 Août 2024





Ce 8 août 2024, la Centrale Pharmaceutique d'Achats a accueilli une cérémonie de réception de médicaments et de matériels médicaux fournis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Tchad. Cet événement s'est déroulé en présence du Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim.



Lors de son allocution, Dr Blanche Anya, représentante de l'OMS au Tchad, a rappelé que suite à l'appel lancé le 21 juin 2024 par le Premier Ministre, la Directrice Régionale de l'OMS pour l'Afrique a exprimé sa compassion au Chef du Gouvernement et a déployé une équipe médicale internationale d'urgence du 16 au 30 juillet 2024. Cette équipe comprenait trois chirurgiens, un anesthésiste et une psychologue, visant à soutenir le pays dans la prise en charge médico-chirurgicale et psychologique des victimes de l'explosion dans les structures sanitaires concernées. Cette initiative a permis de prendre en charge 186 patients, dont 31 ont bénéficié d'interventions chirurgicales et 28 d'un soutien psychologique.



En plus des soins prodigués, l'équipe a également renforcé les capacités locales à travers des transferts de compétences et des sessions d'enseignement théoriques en chirurgie générale, vasculaire, traumatologie et anesthésie-réanimation, au profit de nombreux médecins, infirmiers, techniciens et étudiants en médecine.



Le don reçu aujourd'hui comprend des kits de traitement contre le paludisme, permettant de prendre en charge au moins 30 000 cas de paludisme simple et 15 000 cas de paludisme grave, destinés à répondre aux besoins urgents causés par les inondations. Des kits contre le choléra ont également été prépositionnés dans les provinces de Wadi Fira, Ouaddaï, Sila et Ennedi.



Pour renforcer les capacités du Programme Elargi de Vaccination, l'OMS a également remis 29 ordinateurs portables pour la collecte des données de vaccination, 60 chaises et un bureau complet, acquis grâce à l'USAID, ainsi que 168 téléphones pour le système de surveillance électronique des paralysies flasques aiguës, financés par la Fondation Bill et Melinda Gates.



La valeur totale des médicaments et matériels remis est estimée à près de 62 millions de FCFA. Cet apport vise à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels dans les structures sanitaires, améliorant ainsi l'offre de soins et renforçant le dispositif de surveillance épidémiologique.



Le Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que cet apport arrive à un moment crucial alors que le pays gère encore les conséquences de l'explosion de la poudrière, les inondations actuelles, l'afflux de réfugiés soudanais, ainsi que les réponses aux besoins des populations locales. Il a également rappelé que cet appui renforce la vision du Président de la République de moderniser le système de santé pour le rendre plus performant, résilient et centré sur la personne.



Au nom des plus hautes autorités du pays, Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié les partenaires pour leur soutien inébranlable et les a encouragés à continuer d'épauler le ministère dans la mise en œuvre des stratégies de prévention et de riposte contre les maladies, ainsi que dans la gestion professionnelle des urgences sanitaires actuelles et futures.



Cet apport et les efforts fournis aux côtés du Tchad dans la gestion des urgences et autres crises sanitaires ont été vivement salués par le Ministre de la Santé Publique.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Le gouvernement vient en aide aux sinistrés du canton Gueble Tchad : L'ARPAD vient en aide aux victimes de l'incendie de la poudrière Tchad : L'ONAPE lance un programme de formation de 100 diplômés sans expérience Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)