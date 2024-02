Tchad : regards croisés du parti PRET sur les défis politiques, sociaux et économiques

Le Président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad (PRET), Théophile Bongoro, a effectué une communication ce samedi 24 février, axée sur l'histoire politique et sociale du Tchad, depuis l'avènement du premier Ministre de la 5ème République, jusqu'aux défis liés à l'ANGE et à la vie chère.



Me Théophile Bongoro souligne que si l'arrivée du premier gouvernement de la 5ème République a suscité un certain optimisme avec un changement, bien que timide, des ministres, et l'apparition de nouvelles figures, notamment le Premier Ministre lui-même, deux mois écoulés depuis cette transition n'ont pas été aussi prometteurs qu'espérés.



La crise de la vie chère et ses implications sociales.



Théophile Bongoro estime que cette crise trouve ses racines dans le déficit démocratique et les lacunes en matière de leadership qui ont marqué les cinquante dernières années depuis l'indépendance du Tchad. Les frustrations accumulées ont généré des comportements égoïstes, alimentant divisions et contradictions internes, entravant ainsi la formation d'un consensus et le développement d'un projet de société harmonieux.



Le Président appelle le gouvernement à mettre fin aux attaques contre le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) d'Allahou Tahir et le Parti Socialiste sans Frontières (PSF) de Yaya Dillo Djerou, en raison de leur franc-parler et de leur tendance à l'indépendance.



Une vision alternative de la crise actuelle selon le PRET.



Pour Me Théophile Bongoro, cette crise n'est pas seulement politique, mais aussi économique, résultant d'une mauvaise gouvernance devenue endémique au Tchad et exacerbée par des mesures antisociales récentes, provoquant une grève généralisée dans tous les secteurs.



Il souligne que cette crise a accru le chômage, la précarité et la pauvreté, anéantissant rapidement les efforts de développement et compromettant les perspectives économiques en raison de la fragilité des économies locales.



Elle revêt également un aspect social, car elle a conduit à une perte de repères historiques, culturels et traditionnels propres à la civilisation millénaire des Tchadiens.



Face à ces défis, Théophile Bongoro affirme qu'il est nécessaire d'adopter des solutions concrètes plutôt que de se perdre dans des querelles politiques stériles.