Tchad : remise de la plume d'or à titre posthume à Zakaria Fadoul Khidir

La cérémonie d’hommage et de remise officielle de la plume d’or au lauréat du Grand Prix littéraire édition 2019, Zakaria Fadoul Khidir, a lieu ce samedi 30 novembre 2019 à la Bibliothèque nationale de N’Djamena.



L'évènement a lieu en présence de la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingué, et de plusieurs officiels.



Le grand prix littéraire édition 2019 comporte un chèque d'un montant de 2 millions de Francs CFA. Il a été remis par l'Ambassade de France au fils du défunt, Fadoul Zakaria Fadoul.