Tchad : rencontre d’échanges entre l’ONAPE & STAR OIL

Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou et le directeur général de STAR OIL, Serigne Momar Dieye, en compagnie de leurs équipes techniques, ont eu une réunion d’échanges ce 1er septembre 2025.



Cette rencontre a permis d’examiner les bases d’une future collaboration entre les deux institutions. Le partenariat en perspective ambitionne de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, notamment à travers des stages pré emploi et des formations certifiantes.



Nassouradine Abakar Kessou, a souligné que cette synergie d’actions permettra non seulement de répondre à une demande croissante dans le secteur des carburants et lubrifiants, mais aussi d’orienter efficacement les demandeurs d’emploi vers les besoins réels du marché.