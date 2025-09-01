Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : rencontre d’échanges entre l’ONAPE & STAR OIL


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2025



Tchad : rencontre d’échanges entre l’ONAPE & STAR OIL
Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou et le directeur général de STAR OIL, Serigne Momar Dieye, en compagnie de leurs équipes techniques, ont eu une réunion d’échanges ce 1er septembre 2025.

Cette rencontre a permis d’examiner les bases d’une future collaboration entre les deux institutions. Le partenariat en perspective ambitionne de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, notamment à travers des stages pré emploi et des formations certifiantes.

Nassouradine Abakar Kessou, a souligné que cette synergie d’actions permettra non seulement de répondre à une demande croissante dans le secteur des carburants et lubrifiants, mais aussi d’orienter efficacement les demandeurs d’emploi vers les besoins réels du marché.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Est du Tchad : l'UE renforce la lutte contre le choléra avec une aide de 1,35 million d'euros

Est du Tchad : l'UE renforce la lutte contre le choléra avec une aide de 1,35 million d'euros

Tchad : le MPS rend hommage à feu Ali Djalbor Diar Tchad : le MPS rend hommage à feu Ali Djalbor Diar 01/09/2025

Populaires

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale

01/09/2025

Tchad : Concours d'entrée à l'ENASTIC

01/09/2025

RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter