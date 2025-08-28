Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : rencontre de travail entre l’ONAPE et l’OGEMIP


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Août 2025



Tchad : rencontre de travail entre l’ONAPE et l’OGEMIP
Les locaux de l’Office du Génie Militaire et de la Production (OGEMIP) ont servi d’un cadre d’échanges ce 28 août 2025, entre le directeur de l’ONAPE Nassouradine Abakar Kessou et du général de division Guerdi Abakar entourés de leurs collaborateurs.

L’objectif de cette rencontre était de jeter les bases d’une future collaboration entre les deux institutions. Pour rappel, l’OGEMIP, créé par l’Ordonnance N°006/PCMT/2022 du 31 août 2022, est un établissement public à caractère commercial et technique dont la mission est de contribuer au développement socioéconomique du pays, en assurant un rôle d’interface privilégiée entre l’armée et la population.

Le général de division Guerdi Abakar a souligné que ce rapprochement permettra de renforcer la proximité avec la population. En mutualisant leurs expériences et leurs ressources, l’OGEMIP et l’ONAPE pourront apporter un meilleur accompagnement aux jeunes Tchadiens.

Pour sa part, le directeur de l’ONAPE Nassouradine Abakar Kessou a insisté sur l’importance d’un partenariat structuré et durable avec une institution comme l’OGEMIP, dont l’expertise diversifiée représente un véritable levier pour faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. La rencontre s’est achevée par une visite des bureaux de l’OGEMIP, équipés de mobiliers fabriqués localement par une unité de production interne de l’institution.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
