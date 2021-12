Tchad : rencontre entre Bedoumra Kordjé et Succes Masra à N'Djamena

Le président du Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin (GRA-APPEL) en vue d’une Conférence inclusive de transition qui sauve le Tchad, l'ex-ministre Bedoumra Kordjé a rencontré ce 9 décembre le président du parti Les Transformateurs Succes Masra.



Les deux hommes ont échangé sur leurs propositions "pour un dialogue utile au Tchad" ainsi que "l’agenda d’un dialogue sincère qui serve tous les tchadiens".



"Ces échanges qui s’inscrivent dans le cadre de concertations et synergies des forces vives seront assortis des actions et propositions communes avec d’autres forces dans les prochains jours afin de co-contribuer dans cette période charnière de notre pays où personne ne doit être exclu. Toutes les sensibilités doivent être écoutées et prises en compte pour ne pas sacrifier le caractère inclusif et sincère", indique le parti Les Transformateurs.



"C’est la dernière chance pour le Tchad et tous les tchadiens ont l’obligation de trouver un terrain d’entente pour définir ensemble l’avenir de notre pays. Dialoguer en vérité doit être le leitmotiv pour tous", conclut le parti.