Tchad : rencontre entre l'AJELCDES et la mairie d’Am-Timan pour un avenir durable

Ce mardi 2 septembre 2025, les membres de l’Association des Jeunes pour l’Éducation et la Lutte contre la Dégradation de l’Environnement du Salamat (AJELCDES) ont rencontré le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, entouré de ses proches collaborateurs.



AJELCDES est une organisation engagée dans les domaines de l’éducation et de la protection de l’environnement. Elle multiplie les initiatives pour mener des actions concrètes en faveur des populations locales et de la préservation de la biodiversité.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’Association. Selon son président, Khalid Ahmat Djarama, les membres ont présenté leur mission, ainsi que les réalisations déjà accomplies sur le terrain.



Plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment le renforcement de la collaboration entre la jeunesse et la commune pour des actions durables ; la proposition de projets éducatifs sur l’hygiène, l’assainissement et la protection de l’environnement ; ainsi que la sensibilisation des autorités locales à l’importance de l’implication des jeunes dans les politiques environnementales.



La commune a exprimé sa volonté d’établir un partenariat avec AJELCDES pour soutenir ces initiatives porteuses d’avenir.