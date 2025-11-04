Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : rencontre entre le Conseil provincial, les élus locaux et les délégués provinciaux à Massakory


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 5 Novembre 2025



Le 3 novembre 2025, le Conseil provincial de Hadjer Lamis a tenu sa première rencontre avec les élus locaux et les délégués provinciaux à Massakory.

La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Dagana, le colonel Béchir Tahir, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjer Lamis, Ahmat Hissein Kardayo.

Étaient également présents, le maire de la commune de Massakory, Korom Kosso Mahamat, le président du Conseil provincial, Adoum Ali Adoum, ainsi que plusieurs invités. Cette rencontre avait pour objectif d’écouter la population, d’échanger sur les préoccupations locales et de renforcer la collaboration entre les autorités administratives et les représentants du peuple.


