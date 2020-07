Tchad : rétrocession, "nous ne disposons plus de tracteurs neufs"

La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madjidian Padja Ruth, a déclaré lundi que le Tchad ne dispose plus de tracteurs neufs pour la rétrocession, lors de la présentation d'un état des lieux des opérations lancées depuis mai."En début du mois de mai, nous avons déclenché l'opération avec les 800 et quelques tracteurs qui ont été enregistrés dans nos provinces. Aussi, nous avons eu à retirer de la banque agricole environ 197 tracteurs et les 66 qui étaient en attente au niveau de la douane. Tous ces tracteur ont été récupérés", a expliqué la ministre."Nous avons utilisé les frais des 1,5 millions Fcfa des premières rétrocessions pour commander 5000 charrues au profit des petits producteurs qui en ont besoin pour des champs familiaux", a précisé Madjidian Padja Ruth.Selon elle, "la demande était au-delà du nombre de tracteurs dont on a disposé. On était arrivé à un niveau où nous sommes incapables de satisfaire toutes les demandes de tracteurs qui nous ont été adressées.""Cela pose un peu de problème et à ce jour, je voudrais dire tout sincèrement que nous ne disposons plus de tracteurs neufs. Donc les 263 qui sont à un état neuf ont été rétrocédés. La rétrocession se poursuit dans nos 23 provinces", a-t-elle conclu.Fin mai, le chef de l'État a demandé de procéder à la rétrocession de plus de 1000 tracteurs aux groupements des producteurs à un coût très largement subventionné, adns le respect de l'équité sociale et géographique, afin de renforcer la campagne agricole 2020-2021.