TCHAD

Tchad : réunion d’évaluation avec les maires sur la situation de la ville de N’Djamena


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Septembre 2025



Le ministre délégué auprès du ministre de l’Administration du territoire, chargé de la Décentralisation, Dr Ahmat Oumar Ahmat a présidé une réunion d’évaluation de la situation de la ville de N’Djamena avec les maires des arrondissements.

La rencontre s’est tenue en présence de Mme la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena et de ses proches collaborateurs.

Au menu des échanges figuraient plusieurs dossiers prioritaires : l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, les occupations anarchiques des espaces publics, la lutte contre la mendicité et la protection sociale, ainsi que la sécurité dans la capitale. Le ministre a exhorté les maires à redoubler d’efforts afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens et de rendre les routes et avenues praticables.

Concernant l’occupation illégale des espaces publics, il a demandé de définir des zones prioritaires pour les opérations de déguerpissement. Encourageant les élus locaux pour les actions déjà engagées, le Dr Ahmat Oumar Ahmat les a invités à impliquer davantage la population dans les efforts de sensibilisation et dans la consolidation de la sécurité au sein des arrondissements.



