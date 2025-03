Tchad : réunion de prise de contact du délégué général du Kanem avec les ONG

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé ce mardi, une réunion de prise de contact avec les ONG, les partenaires et les membres du Comité Provincial d'Action. Cette rencontre avait pour objectif de discuter directement des questions liées au développement.



Au préalable de cette réunion, une brève présentation des différents responsables des ONG, ont fait avant d'entrer dans le vif du sujet. Au cours de cette rencontre, les différents responsables ont présenté brièvement leurs projets qui interviennent, à travers la province et des discussions intéressantes ont été fait par les membres de CPA.



Cette réunion permet aux différents partis de discuter des défis auxquels la province est confrontée. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a remercié les différents responsables pour leur présence à cette rencontre importante.



Il exhorte les ONG de mener les activités avec la clarté, transparence et d’impliquer les acteurs concernés surtout les autorités. Il a ensuite ajouté de prioriser les jeunes locales lors du recrutement, car l'emploi des jeunes est une priorité des plus hautes autorités du pays, donc il est nécessaire d'impliquer ces jeunes.



Il faut aussi mener un plaidoyer pour apporter des tables bancs dans les écoles, et de couvrir les différents départements en eau.