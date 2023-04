Tchad : réunion de travail entre le ministre de la Justice et l’ambassadeur de Russie

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux et des Droits Humains de la République du Tchad, Mahamat Ahmad Alhabo, a tenu une réunion de travail le 5 avril 2023, avec l'ambassadeur Vladimir Sokolenko.



Cette rencontre a été l'occasion d'aborder les questions d'actualité du développement des relations entre la Russie et le Tchad. Mahamat Ahmad Alhabo a souligné l'importance de la participation de la délégation tchadienne, conduite par le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.



La participation tchadienne permettrait de renforcer les liens multiformes entre les deux pays, et d'atteindre de nouveaux domaines et sphères de la coopération bilatérale.



Le ministre de la Justice a également informé que le Mémorandum de coopération entre le ministère de la Justice de Russie et le ministère de la Justice du Tchad, signé par lui, serait remis prochainement à la partie russe par le ministère des Affaires étrangères du Tchad.



Cette coopération entre les deux ministères devrait permettre de renforcer davantage les relations entre les deux pays.